Группа FESCO расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

Как сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов, Вьетнам - один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ХАНОЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Российская транспортная группа FESCO увеличивает свое присутствие на рынке контейнерных перевозок между Россией и странами Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов на площадке выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023, которая проходит в эти дни в Ханое.

По его словам, Вьетнам - один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения с которым носят традиционно дружественный характер и опираются на многолетний опыт тесного взаимодействия по широкому спектру направлений. "Мы ориентированы прежде всего на рынок Вьетнама. При этом мы активно развиваем наше присутствие и в других странах региона: по сути, уже сегодня Хошимин для нас является хабом для консолидации грузов из Таиланда, Малайзии, Индонезии и других стран ЮВА для дальнейшей доставки в Россию", - сказал Северилов.

В 2022 году была запущена регулярная морская линия FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), соединяющая Владивосток с портами Вьетнама. "В течение всего лишь полутора лет наш морской сервис FVDL стал одной из ключевых артерий для российско-вьетнамской несырьевой торговли", - отметил председатель совета директоров FESCO.

В настоящее время сервис обслуживают три собственных контейнеровоза группы, благодаря этому частота отправок увеличилась с ежемесячных до еженедельных. С момента запуска линии FVDL и по настоящее время компания перевезла между Россией и Вьетнамом уже более 30 тыс. TEU, из которых импортные грузы составляют порядка 16,5 тыс. TEU, экспортные - 13,5 тыс. TEU. В сравнении с 2022 годом в 2023 году объем перевозок вырос на 57%. "В 2023 году ожидаем суммарный объем на линии с учетом грузов из ЮВА - 26 тыс. TEU, а на 2024 год планируем порядка 29 тыс. TEU, рост составит от 11% до 16%", - проинформировал Северилов.

Он сообщил, что в ближайших планах FESCO - запуск новых направлений в ЮВА. С этой целью компания объявила об открытии собственного офиса в Хошимине. "Группа будет расширять количество контейнерных сервисов в регионе. Видим в этом большие перспективы, открыты к сотрудничеству, и при этом также видим интерес и открытость местных партнеров", - заключил председатель совета директоров FESCO.