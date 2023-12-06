На Украине подписали закон о сверхналоге на прибыль банков

В 2023 году он составит 50%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кратном увеличении налога на прибыль банков, в текущем году он составит 50%, далее - 25%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке документа.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что "это тоже требование МВФ". "По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен ($654,6 млн - $681,9 млн по действующему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС), далее это 6-7 млрд [гривен] ($163,6 млн - $190,9 млн - прим. ТАСС)", - утверждает депутат. 21 ноября он сообщил, что в первом варианте законопроекта предполагалось повысить налог до 36% в 2024 и 2025 годах. Сейчас налог на прибыль предприятий на Украине составляет 18%.

Ранее в Нацбанке Украины (НБУ) информировали, что за первые девять месяцев текущего года платежеспособные украинские банки получили 109,9 млрд гривен (порядка $3 млрд по нынешнему курсу НБУ) чистой прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года - 7,4 млрд гривен (порядка $202 млн по действовавшему на тот момент курсу НБУ).

Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на следующий год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). В соответствии с документом внешние заимствования в 2024 году должны составить $41 млрд. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования", в частности сосредоточиться на усилении возможностей собирать налоговые и таможенные доходы.