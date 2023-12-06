Агентство НРА присвоило "Новикомбанку" рейтинг на уровне АА со "стабильным" прогнозом

Это говорит об эффективности утвержденной акционером модели развития опорного банка госкорпорации "Ростех", сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило "Новикомбанку" кредитный рейтинг уровня АА(ru) с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении кредитной организации.

"НРА присвоило "Новикомбанку" рейтинг на уровне "AA(ru)" по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз "стабильный". Рейтинг присвоен банку впервые и сразу на высоком уровне, что говорит об эффективности утвержденной акционером модели развития опорного банка госкорпорации "Ростех", - говорится в сообщении.

Среди ключевых положительных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, эксперты НРА отметили сильные рыночные позиции банка, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности. Как отмечает агентство, "Новикомбанк" активно интегрирован в бизнес-процессы основного акционера, осуществляет деятельность в статусе опорного банка Ростеха и является ключевым звеном финансового центра госкорпорации. Такое стратегическое партнерство формирует обширную и качественную клиентскую базу банка, которая состоит из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий.

Среди положительных факторов рейтинговой оценки НРА выделяет также хорошее качество активов: кредиты, предоставленные корпоративным клиентам, занимают 69,5% совокупной ссудной задолженности. В пресс-релизе отмечается, что у "Новикомбанка" достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), чтобы с минимальными потерями пройти потенциальную кризисную ситуацию и не прибегать к дополнительным заимствованиям или реализации долгосрочных активов. Агентство положительно оценивает и показатель стресс-ликвидности, значение которого находится на высоком уровне, определяет уровень покрытия операционных расходов банка собственными операционными доходами как очень высокий.

Также НРА отмечает, что "Новикомбанк" развивает взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития и фондами. Благодаря интеграции всех существующих инструментов господдержки банк помогает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности значительно снижать стоимость обслуживания кредитов. Таким образом, клиенты "Новикомбанка" получают дополнительные ресурсы для производства современной продукции, не уступающей зарубежным аналогам ни по качеству, ни по цене.

Кроме этого, согласно материалам, "Новикомбанк" продолжает централизованно направлять ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета.