В Липецкой области за 3 года капитально отремонтируют 50 школ

Проект областного бюджета также предусматривает ассигнования на повышение заработной платы педагогам, врачам, работникам культуры и спорта, подчеркнул спикер облсовета Владимир Сериков

ЛИПЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Проект трехлетнего бюджета Липецкой области на 2024-2026 годы предусматривает капитальный ремонт 50 школ - таковы параметры главного финансового документа региона, внесенного на рассмотрение в профильные комитеты Липецкого областного совета депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона.

"На следующие три года более 6 млрд рублей предусмотрено на ремонт 50 школ в регионе. Такие средства выделены впервые. К тому же запланировано строительство трех школ, детского сада. Предусмотрены ассигнования и на повышение заработной платы педагогам, врачам, работникам культуры и спорта", - сообщил спикер облсовета Владимир Сериков, его цитирует пресс-служба.

В целом документ предполагает в 2024 году доходную часть бюджета региона в размере 103,6 млрд рублей, в 2025 году - 94,6 млрд рублей, в 2026 году - почти 93 млрд рублей. Расходы предполагаются, соответственно, в размере 119 млрд рублей, 93,3 млрд рублей и 94,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в размере 15,8 млрд рублей, в 2025-м запланирован профицит в размере 1,3 млрд рублей, в 2026-м - дефицит в размере 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении.

Представивший парламентариям проект бюджета заместитель губернатора - начальник управления финансов региона Вячеслав Щеглеватых отметил, что Липецкая область является регионом-донором, при этом идет ежегодное увеличение средств из федерального бюджета на софинансирование региональных проектов. После первого чтения федерального бюджета область дополнительно получила порядка 15 млрд рублей, рассказал Щеглеватых.

В сообщении подчеркивается, что бюджет сохранит социальную направленность: на поддержку жителей предусмотрено более 60% бюджета. Планируется строительство хирургического корпуса детской областной больницы (стоимость - порядка 3 млрд рублей), реконструкция ряда соцучреждений. Растет обеспечение жильем детей-сирот: в 2021 году на это выделили 300 млн рублей, в 2022-м - 600 млн рублей, в 2023-м - 820 млн рублей, в 2024-м запланировано выделить 1,1 млрд рублей и закупить около 300 квартир.

Увеличатся и расходы на соцконтракты. "На меры соцподдержки предусматривается более 10 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 2 млрд 800 млн [рублей] только на соцконтракты, а в целом - более 6 млрд [рублей] в течение трех лет на эти цели. Только в 2024 году планируется предоставить 5 тыс. контрактов", - отметил Сериков.