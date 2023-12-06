Дефицит бюджета Ульяновской области на 2024 год составит менее 1,5 млрд рублей

Финансовая помощь региону из федерального центра предусмотрена в размере 17,4 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ульяновской области на заседании в среду единогласно приняли во втором и окончательном чтении бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Проект закона о главном финансовом документе Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представители всех парламентских фракций единогласно поддержали 6 декабря на заседании законодательного собрания. Общий объем доходов казны превысил 86,6 млрд рублей. Расходы составили 88,1 млрд рублей, дефицит сложился в сумме менее 1,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Финансовая помощь региону из федерального центра предусмотрена в размере 17,4 млрд рублей. По словам министра финансов региона Натальи Брюхановой, на реализацию национальных проектов в 2024 году заложено 10,2 млрд рублей. На территории Ульяновской области реализуются 11 нацпроектов, которые интегрированы в 22 региональные государственные программы Ульяновской области с общим объемом финансирования 85,2 млрд рублей. Это составляет 96,7% всех расходов областной казны.

Почти 21 млрд рублей в 2024 году направят на развитие и модернизацию образования. Из них на оплату труда педагогов выделено 16,3 млрд рублей, на строительство образовательного комплекса в рабочем поселке Новоспасское - 1,3 млрд рублей. Еще 635,5 млн рублей заложено на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, 553 млн рублей - на предоставление ежемесячного вознаграждения за классное руководство, 305 млн рублей - на проведение оздоровительной кампании детей. 149 млн рублей направят на проведение капитального ремонта в Большенагаткинской школе имени Героя Советского Союза В. А. Любанина, ульяновской гимназии №2 и Инзенской средней школе №1.

Финансирование государственной программы "Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области" составит 15,4 млрд рублей. Еще 13,5 млрд рублей поступит на развитие здравоохранения. На обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2024 году выделено 6,3 млрд рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. На обеспечение деятельности медицинских учреждений предусмотрено 3,7 млрд рублей, на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан - 1,6 млрд рублей. На реализацию мероприятий национального проекта "Здравоохранение" направят 695 млн рублей. Благодаря ему будет приобретено 107 единиц медицинского оборудования для 27 лечебных учреждений и 27 единиц автотранспорта, а также выполнят капитальный ремонт зданий 14 поликлиник и поликлинических отделений.

Еще 8,8 млрд рублей направят на развитие транспортной системы в Ульяновской области, в том числе на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - 4,9 млрд рублей, на сезонное содержание областных дорог - 2,1 млрд рублей. Общий объем финансирования жилищно-коммунального комплекса составит 3,4 млрд рублей. На реализацию национального проекта "Экология", в том числе завершение реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации левобережья Ульяновска, выделено 1,4 млрд рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 1,1 млрд рублей. На развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в казне заложено более 2,6 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей пойдет на обеспечение работы подведомственных учреждений. Отрасль физкультуры и спорта получит финансирование в размере 1,7 млрд рублей. В рамках госпрограммы развития строительства с общим объемом финансирования 1,4 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 379,7 млн рублей, на достройку признанных банкротными многоквартирных домов - 105 млн рублей.

Доходная часть региональной казны в 2023 году на момент принятия во втором чтении составила 81,4 млрд рублей, в том числе финансовая помощь из федерального центра - 20,9 млрд рублей. Расходы бюджета - 88,3 млрд рублей.