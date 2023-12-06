Глэмпинги Подмосковья могут принимать до 140 тыс. человек в год

Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обслуживать порядка 105 тыс. туристов в год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глэмпинги, расположенные на территории Московской области, ежегодно могут принимать до 140 тыс. человек. Всего в настоящее время в Подмосковье действуют 74 таких мест отдыха, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Глэмпинги Подмосковья могут ежегодно принимать до 140 тыс. человек. Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обслуживать порядка 105 тыс. туристов в год. Финансовая емкость регионального рынка сегодня составляет порядка 1 млрд рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал для роста", - сказала Зиновьева.

Зампред добавила, что в этом году количество предложений в сфере глэмпинга в Московской области по сравнению с прошлым годом выросло на 80%. Всего в регионе в этой сфере работают 74 объекта.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что для дальнейшего развития глэмпинга разрабатываются специальные электронные сервисы. В частности, отдельные локации для глэмпинга уже присутствуют на инвестиционной карте региона.