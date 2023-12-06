МВФ прогнозирует, что мир станет беднее и менее защищенным из-за фрагментации экономики

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила, что мировой ВВП может сократиться примерно на 0,2%-7% в результате фрагментации системы международной торговли и появляющихся в ней различных ограничений

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Все международное сообщество станет беднее и менее защищенным вследствие наблюдающейся фрагментации мировой экономики. С таким предупреждением выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Нам следует опасаться в связи с углублением этого расхождения не только экономических неприятностей, но и неприятностей в сфере безопасности. <...> Нас беспокоит следующее: мы еще не видим понимания того, что в мире, характеризующемся более частыми потрясениями, единственным способом укрепления стойкости является расширением масштабов совместной работы. Так что фрагментация в мировой экономике реальна", - заявила глава МВФ, выступая в Совете по международным отношениям. По ее словам, "последствия будут плохими для всех". "Мы все станем беднее и менее защищенными", - подчеркнула Георгиева.

При этом она напомнила, что мировой ВВП может, согласно прогнозам МВФ, сократиться примерно на 0,2%-7% в результате фрагментации системы международной торговли и появляющихся в ней различных ограничений.

Кроме того, Георгиева подтвердила, что МВФ сохраняет прогноз роста мирового ВВП на текущий год в размере 3%. В связи с этим руководитель фонда пояснила, что такие темпы роста тревожат ее и ее коллег как недостаточные. "И мы будем находиться в районе этих 3% год за годом", - сказала Георгиева. "Меня невероятно тревожит прежде всего <...> медленный рост в среднесрочной перспективе", - указала специалист.