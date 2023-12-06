Количество самозанятых в России достигло 9 млн человек

В новых регионах зафиксировали почти 15 тыс. самозанятых

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В России количество самозанятых по сравнению с 2022 годом выросло на 37% и достигло 9 млн человек. Наибольший рост по сравнению с 2022 годом показали: Республика Ингушетия (на 63%), Республика Адыгея (на 49%), Республика Крым (на 47%), Краснодарский край (45%), Иркутская область (на 45%), Ставропольский край (на 43%), Оренбургская область (на 42%). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития со ссылкой на заместителя министерства Татьяну Илюшникову.

В новых регионах России уже зафиксировано почти 15 тыс. самозанятых. Заместитель министра Минэкономразвития РФ объяснила популярность самозанятости доступностью регистрации и простотой ведения дела. "Это один из самых удобных способов стартовать в бизнесе, попробовать себя в качестве предпринимателя. Кроме того, для них действует суперльготный вид налогового режима - ставки составляют всего 4% и 6%", - добавила Илюшникова. Также она пояснила, что для самозанятых доступны самые разные меры поддержки: льготное кредитование, имущественная поддержка, бесплатные обучающие программы, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках.

"При этом господдержка позволяет создавать условия, благодаря которым самозанятые развивают свое дело и переходят в полноценное предпринимательство - оформляют ИП или ООО, создают рабочие места, масштабируются", - отметила Илюшникова.

Важной тенденцией в 2023 году стало увеличение числа молодых самозанятых. Более половины самозанятых (53%) - младше 35 лет, 23% из них - младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год. Также отмечен рост самозанятых граждан среди женщин. С 2020 года их количество увеличилось с 39% до 45%, сообщает Минэкономразвития РФ.

Сферы деятельности самозанятых по услугам

Более 90% от всех сфер деятельности занимают услуги, остальное - производство продукции. Самые распространенные услуги связаны с недвижимостью (более 13%): строительство, аренда квартир, ремонт и отделка квартир, бытовой ремонт, риелторские услуги. На втором месте - транспортные услуги (более 11%): перевозка пассажиров и перевозка грузов, услуги водителя, автомойка, автосервис, аренда машин. На третьем - услуги в сфере красоты (более 9%). На четвертом месте - консалтинг и образовательные услуги (более 8%): репетиторство, консультирование в целом, налоговые консультации, финансовые, бухгалтерские и юридические услуги. На пятом месте сфера цифровых услуг (7,7%) - программирование, верстка и дизайн, проектирование, веб-мастеринг, техническая поддержка, техобслуживание.

Наименее распространенные, однако ежегодно набирающие обороты услуги - это услуги, связанные с животными (передержка животных, кинология, дрессировка, груминг, вакцинация животных), и социально важные услуги (социальная помощь, услуги сиделки и логопеда, переработка отходов). Также растет количество мастеров и ремесленников - кузнецы, столяры, реставраторы, и самозанятых в сфере креативных индустрий (фотографы, модельеры, художники).