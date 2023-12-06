Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12%

По данным Росстата, с 21 по 27 ноября в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,33%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 21 по 27 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,33%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,07%, с начала года - на 6,79%.

Продовольственные товары

За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года выросли цены: на куриные яйца - на 4,2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры, черный чай и вермишель - на 0,5%, сливочное масло, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,4%, пастеризованное молоко, творог, поваренную соль, ржаной хлеб, макаронные изделия и рис - на 0,3%, овощные консервы для детского питания и мороженую рыбу - на 0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,0%, поливитамины - на 0,9%, левомеколь - на 0,8%, аллохол - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%. Цены на валидол и корвалол снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости увеличились цены: на зубные пасты и щетки - на 0,3%, спички, стиральные порошки, детские подгузники и туалетное мыло - на 0,1%. Цены на сухие корма для домашних животных снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 1,1%, телевизоры и джинсы для детей - на 0,3%, мужские майки, футболки - на 0,2%, обрезные доски, отечественные легковые автомобили, сигареты с фильтром, мужские носки, спортивные костюмы, футболки и кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на легковые автомобили иностранных марок и женские колготки снизились на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,3%, трамвае - на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 2 звезды увеличилась на 0,6%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,5%, проживания в гостиницах 1 звезда и мотелях - на 0,4%, гостиницах 4-5 звезд и хостелах - на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали: мойка легкового автомобиля - на 0,3%, модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,2% и 0,1% соответственно.

Стоимость авиаперелета экономическим классом уменьшилась на 1%.