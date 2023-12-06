Яйца подорожали в РФ за неделю на 4,2%

Сахар при этом, по данным Росстата, подешевел на 1,6%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Яйца куриные подорожали в России с 28 ноября по 4 декабря 2023 года на 4,2% по сравнению с неделей ранее, следует из данных Росстата.

"За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года выросли цены: на яйца куриные - на 4,2%", - говорится в документе.

Сыры твердые, полутвердые и мягкие, чай черный и вермишель подорожали на 0,5%, масло сливочное, мука пшеничная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,4%, молоко пастеризованное, творог, соль поваренная, хлеб ржаной, макаронные изделия и рис - на 0,3%, консервы овощные для детского питания и рыба мороженая - на 0,2%, говядина, свинина, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, сметана, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы - на 10,4%, капусту белокочанную и бананы - на 0,9%, помидоры и картофель - на 0,5%, лук репчатый, морковь и яблоки - на 0,3%, свеклу столовую - на 0,2%.

При этом снизились цены на сахар-песок - на 1,6%, крупу гречневую - на 0,5%, пшено - на 0,4%, маргарин - на 0,3%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, водку - на 0,1%.