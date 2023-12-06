Бюджет Республики Крым на 2024 год принят с дефицитом 2,1 млрд рублей

В плановом 2025 году доходы и расходы составят 206,4 млрд и 210,1 млрд рублей соответственно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым принял в окончательном чтении проект бюджета на 2024 и плановые 2025-2026 годы. Доходы региона в 2024 году составят 199,6 млрд рублей, расходы - 201,7 млрд рублей, сообщается на сайте регионального парламента.

"В результате внесенных 18 поправок изменились основные параметры бюджета: доходы в 2024 году составят 199,6 млрд рублей, расходы - 201,7 млрд рублей, дефицит - 2,1 млрд рублей, что на 6,1 млрд рублей меньше, чем в 2023 году", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Совета министров Республики Крым - министра финансов региона Ирины Кивико.

В плановом 2025 году доходы и расходы составят 206,4 млрд и 210,1 млрд рублей соответственно, в 2026 году - 203,9 млрд и 207,4 млрд рублей.

"В 2024 году увеличены расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 385,3 млн рублей, содержание автомобильных дорог общего пользования на 934,2 млн рублей, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 246,8 млн рублей, развитие виноградарства и виноделия на 120,5 млн рублей", - отмечено на сайте.

Дополнительные средства предполагается направить на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса (100,1 млн рублей), предоставление жилья детям-сиротам (100 млн рублей) и оснащение медицинскими изделиями (72,1 млн рублей).

Впервые в бюджете региона предусмотрели средства на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей (104,9 млн рублей), создание современной инфраструктуры для отдыха детей с помощью возведения некапитальных строений (111,6 млн рублей), а также на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма" и создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (111,2 млн и 72,4 млн рублей соответственно).

В декабре 2022 года Госсовет республики третий год подряд принял дефицитный бюджет. Согласно документу, доходы в 2023 году запланированы в размере 228,3 млрд рублей, расходы - 236,5 млрд рублей.