В Словакии сотрудники UniCredit Bank начнут забастовку за повышение окладов

Как отметила лидер профсоюза работников UniCredit Bank Яна Жажова, у словацкой "дочки" банка растет прибыль, а размер финансового поощрения ее сотрудников долгое время остается меньше, чем у служащих иных кредитных организаций республики

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники словацкой "дочки" итальянского UniCredit Bank в предстоящий вторник, 12 декабря, приступят к забастовке с требованием к банковскому руководству повысить оклады и увеличить размеры премий. Об этом сообщила журналистам лидер профсоюза работников словацкой структуры UniCredit Bank Яна Жажова.

"Во вторник на будущей неделе начинается забастовка сотрудников UniCredit Bank [в Словакии], - отметила она. - Руководство банка на последней встрече с [представителями] профсоюза подтвердило свое нежелание вести социальный диалог. Работники не могут смириться с тем, что им второй год подряд понижается реальная заработная плата".

У словацкой "дочки" UniCredit Bank, как сказала Жажова, растет прибыль, а размер финансового поощрения ее сотрудников длительное время остается значительно меньше, чем у служащих иных банков Словакии.

Забастовка начнется во вторник в 09:00 (11:00 мск). Профсоюз требует провести индексацию окладов своих членов на сумму инфляции, значительно увеличить размер отпускных, а также повысить премиальные выплаты.