Лидеры G7 предоставят Украине помощь в области энергетики

В совместном заявлении они осудили "атаки на критически важную и гражданскую инфраструктуру по всей Украине"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) заявили, что наращивают усилия для предоставления Украине помощи в области энергетики.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"Мы наращиваем наши усилия по предоставлению гуманитарной помощи и критически важной энергетической помощи [Украине]. Мы решительно осуждаем российские атаки на критически важную и гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - сказано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на эту встречу.