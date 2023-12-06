Страны G7 будут продвигать идею общего управления ИИ

В Группе семи отметили, что подходы и инструменты для достижения общей цели могут отличаться среди членов организации

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены в дальнейшем продвигать дискуссии по общему управлению системами искусственного интеллекта (ИИ) и совместимости различных систем в этой сфере. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы подтверждаем нашу приверженность продвижению международных обсуждений по инклюзивному управлению ИИ и совместимости между системами управления ИИ", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, указывается, что страны "семерки" признают, что "подходы и инструменты для достижения общего видения и цели создания заслуживающего доверия ИИ могут отличаться среди членов G7".

Помимо этого страны Группы семи подтвердили "важность тесного сотрудничества с ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС) и GPAI (The Global Partnership on Artificial Intelligence, глобальным партнерством по искусственному интеллекту - прим. ТАСС)" и заявили, что с нетерпением ждут проведения дальнейших встреч по безопасному использованию искусственного интеллекта, которые пройдут в Южной Корее и Франции.

В ноябре в Лондоне прошел Международный саммит по безопасному использованию ИИ, в работе которого приняли участие около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X Илона Маска. Подобные встречи планируется сделать ежегодными. Осенью 2024 года саммит должен будет состояться в Париже, однако до этого в Южной Корее в течение ближайших шести месяцев пройдет "подготовительный минисаммит" в виртуальном формате.