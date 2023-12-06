В Удмуртии планируют увеличить число газовых заправок

Новые объекты уже строят в Алнашах и Ижевске

ТАСС, 6 декабря. Власти Удмуртии планируют расширить сеть автомобильных газонаполнительных станций до 23 объектов к 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга региона.

"До 2025 года в Удмуртии планируется расширение региональной сети АГНКС до 23 объектов заправки природным газом (метаном) мощностью не менее 500 нм3/ч каждый", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что в 2023 году ведется строительство двух новых станций - в Алнашах и Ижевске. Общий объем финансирования, направленного на развитие газозаправочной инфраструктуры в 2023 году, составляет 72 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 58,3 млн рублей.

В целом за период с 2019 по 2022 год в регионе введено в эксплуатацию шесть новых станций. На 2024 год запланировано строительство одной АГНКС в городе Воткинске.