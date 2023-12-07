"Известия": в 2023 году россияне незаконно хотели вывезти 876 млн рублей

По информации издания, с января по сентябрь Федеральная таможенная служба выявила 7,4 тыс. нарушений, связанных с попыткой провоза из России иностранных наличных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ незаконно пытались вывезти валюту на 876 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Как сообщает издание, с января по сентябрь ФТС выявила 7,4 тыс. нарушений, связанных с незаконным вывозом из страны иностранных наличных на сумму 876 млн рублей.

В таможенной службе "Известиям" рассказали, что по итогам девяти месяцев 2023 года начато 8,6 тыс. административных дел, это на 11% больше, чем за такой же период 2022 года. Общая сумма незаконно перемещенных через границу гражданами РФ наличных денежных средств и инструментов в рублевом эквиваленте достигла 1,19 млрд рублей. Отмечается, что на нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс. приходится 5,3 тыс. административных дел.

Из данных ФТС следует, что чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. В Россию ввозились средства из Турции, Германии, ОАЭ, США и Азербайджана. Отмечается, что россияне перевозят в основном российские рубли, доллары США и евро.