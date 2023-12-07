Бюджет Приамурья на 2024 год приняли с профицитом более 200 млн рублей

Доходы составят 99,8 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области в окончательном втором чтении приняли бюджет на 2024-2026 годы. В 2024 году бюджет увеличили на 5,5 млрд рублей и утвердили с профицитом в 234 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Ко второму чтению прогнозируемый объем доходов областного бюджета на 2024 год увеличивается на 5,5 млрд рублей. Профицит составил 234 млн рублей. Объем государственного долга Амурской области в 2024 году составит 37,9 млрд рублей, к 2026 году запланировано снижение до 33,8 млрд", - сказала министр финансов Амурской области Татьяна Митрофанова.

Поправками ко второму чтению были уточнены безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые составят более 19 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы в размере более 80,8 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов бюджета на 2024 год вырос до 99,8 млрд рублей, расходов - до 99,6 млрд рублей. В 2024 году бюджет остается социально-направленным. Он будет ориентирован на повышение уровня жизни жителей региона, особое внимание уделяется семьям с детьми, образованию и здравоохранению, а также городской среде с безопасными и качественными дорогами.

Финансирование увеличили по 16 государственным программам. Наибольшее увеличение наблюдается в жилищно-коммунальной сфере - 1,1 млрд рублей, которые предназначены на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Более 100 млн рублей пойдет на строительство общественных бань в Магдагачах, Ерофее Павловиче, Екатеринославке, Свободном, селах Поярково, Марково и Константиновка. Также увеличены расходы на здравоохранение - около 14 млрд рублей. Помимо капитальных ремонтов больниц более 120 млн рублей направили на закупку лекарств и расходных материалов для оказания высокотехнологичной медпомощи. Еще 16,8 млн рублей предназначены на закупку вакцин и иммунизацию жителей области.

Более 127 млн рублей пойдет на создание многопрофильного реабилитационного центра для детей-инвалидов и инвалидов СВО в Благовещенске, около 22 млн рублей - на завершение строительства пристройки к зданию благовещенского дома-интерната. На транспортную систему дополнительно запланировано чуть более 700 млн рублей, а общий объем расходов составит 7,2 млрд рублей. Средства необходимы на ремонт и содержание региональных дорог и мостов.

На защиту жителей области от пожаров и других стихийных бедствий дополнительно выделено почти 300 млн рублей. В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации по строительству пожарного депо в Сковородине. Оно будет рассчитано на шесть автомобилей. Более 33 млн рублей выделено на закупку специализированной спасательной и противопожарной техники, более 10 млн рублей - на оснащение средствами защиты работников газодымозащитной службы области и пострадавших в пожаре людей.