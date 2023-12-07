На Херсонщине заявили о сокращении дефицита кадров за счет повышения квалификации онлайн

Глава совета муниципальных образований региона Евгения Кузьменко отметила, что в переподготовке специалистов большое содействие оказывают разные регионы России

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Возможность обучения и повышения квалификации специалистами в режиме онлайн в ведущих российских вузах и содействие регионов РФ в переобучении позволило в разы сократить дефицит кадров в Херсонской области. Об этом сообщила ТАСС глава совета муниципальных образований Херсонской области Евгения Кузьменко.

"Дефицит кадров сократился в разы, стало проще работать: видеть тех, у кого есть мотивация, содействовать в их обучении и развитии. Благодаря тому, что есть, например, такие институты как РАНХиГС и есть возможность учиться уже работающим специалистам различного звена онлайн, возможно совершать большой прорыв. Особенно нам, вернувшимся в состав РФ территориям, это помогает учить специалистов, получать необходимые консультации, мы можем перенять опыт. Есть возможность взращивать новые поколения специалистов", - сказала Кузьменко.

Она отметила, что в переподготовке кадров большое содействие оказывают разные регионы России, где проводятся образовательные встречи и семинары для специалистов из вошедших в состав страны новых территорий.

В Краснодаре 6 декабря совет муниципальных образований региона подписал соглашение о сотрудничестве с советом муниципальных образований Краснодарского края, стартовала серия семинаров по вопросам формирования муниципальной правовой базы, развития территорий, институтов гражданского общества, инициативного бюджетирования и участия некоммерческих организаций в развитии региона. Семинары проходят в течение трех дней.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября 2022 года по итогам проведения референдумов. Конституционный суд установил переходный период для новых регионов, он действует до 1 января 2026 года. В связи с эвакуацией населения и переходом на российскую правовую базу в новых регионах был дефицит управленцев. Чиновники из разных регионов России переезжали на новые территории, чтобы организовать работу органов власти. Для Херсонской области актуальной была проблема нехватки медиков и педагогов.