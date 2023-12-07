В ВТБ заявили о готовности к проведению оплаты проезда в цифровом рубле

Проводить такие транзакции станет возможно после расширения пилотного проекта по интеграции цифрового рубля, который проходит в метро

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ готов к проведению оплаты проезда в городском транспорте в цифровом рубле. Проводить такие транзакции станет возможно после расширения пилотного проекта по интеграции цифрового рубля, который проходит в метро, ожидают в банке. Об этом ТАСС в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка Александр Боциев.

"В технологии транспортной пока работают наши технологии на базе СБП и карточных продуктов, но мы очень ждем, что в цифровом рубле будут тоже реализованы возможности смарт-контрактов и расчеты в офлайне, когда нам не нужно будет проводить end-to-end транзакцию, а мы сможем только на базе (цифрового - прим. ТАСС) кошелька понять, есть ли необходимая сумма средств у клиента. Благодаря нашим партнерам - мосметро и правительству Москвы - мы сможем реализовать одно из самых значимых платежных решений для миллионов москвичей", - сказал Боциев, комментируя тестирование цифрового рубля в московском метрополитене.

Как он пояснил, пока в цифровом рубле такие транзакции не реализованы, "потому что пока пилотные транзакции проводятся без глубокой интеграции в системы". "Это нам пока не позволяет широко распространить и развернуть этот пилот на большую группу пользователей", - добавил банкир.

В начале октября стало известно о старте тестирования цифрового рубля в московском метро совместно с Банком России и ВТБ. Тогда сообщилось, что пока за цифровые рубли можно купить карту "Тройка", однако постепенно число товаров и сервисов для оплаты третьей формой российской валюты планируется расширить.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.