ЦБ прогнозирует прибыль российских банков за 2023 год на уровне 3,3 трлн рублей

Совокупный доход будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг банки отразили в капитале, сообщил регулятор

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года может составить около 3,3 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

"По итогам года ожидается прибыль около 3,2-3,4 трлн рублей. Совокупный доход будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг (-0,4 трлн рублей за 10 месяцев) банки отразили в капитале", - сообщил регулятор.

Прибыль российского банковского сектора по итогам 2024 года может составить 2,1-2,6 трлн рублей, следует из материалов Банка России. Согласно предыдущему прогнозу, регулятор ожидал, что банковский сектор заработает по итогам следующего года 1,8-2,3 трлн рублей.

Отмечается, что за III квартал 2023 года банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата II квартала (0,8 трлн рублей), за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на повышение ставок. Чистая прибыль банковского сектора РФ в октябре составила 256 млрд рублей, что на 13% ниже результата сентября.