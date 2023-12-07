Комитет Думы одобрил полномочия ЦБ о ведении единого реестра участников финрынка

Внедрение такого реестра обеспечит доступ к информации в цифровом формате о наличии или отсутствии у участников финрынка лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о ведении ЦБ РФ единого реестра участников финансового рынка. Внедрение такого реестра обеспечит доступ к информации в цифровом формате о наличии или отсутствии у участников финрынка лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, что направлено на повышение защищенности прав инвесторов. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.

Документ инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он подготовлен в соответствии с "Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" и инициативами, поддержанными представителями финансового рынка при обсуждении доклада ЦБ для общественных консультаций.

Законопроект закрепляет функции Банка России о ведении единого реестра участников финансового рынка (ЕРУФР). Он будет содержать информацию о лицах, имеющих право (лицензию) на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также о лицах, утративших такое право (лицензию).

При этом ведущиеся ЦБ РФ в соответствии с профильными федеральными законами книги государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, реестры иных участников финансового рынка, станут составной частью единого реестра. Кроме того, в него включат сведения об участниках финрынка, по которым законодательство РФ не предусматривало ведение отдельного реестра.

ЦБ будет устанавливать порядок ведения единого реестра участников финрынка, в том числе порядок выдачи выписок из него.

Электронный формат лицензии

Реестровая модель, согласно законопроекту, предусматривает переход на исключительно цифровой формат подтверждения права осуществлять деятельность на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Для всех участников рынка унифицируется момент возникновения права работать на финансовом рынке и момент прекращения такого права. Так, право работать на финрынке будет устанавливаться в день внесения сведений об участнике рынка в профильный реестр, который является составной частью ЕРУФР, а прекращаться - в день и время, определяемые решением ЦБ об отзыве (аннулировании) лицензии.

Информация о принятых решениях будет размещаться Банком России на его официальном сайте в интернете.

"Внедрение ЕРУФР позволит обеспечить доступ заинтересованных лиц к информации в цифровом формате о наличии (отсутствии) у участников финансового рынка права (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке, что направлено на повышение защищенности прав инвесторов", - указывают авторы документа.