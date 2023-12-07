СФ одобрил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

Составлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать дела указанной категории в пределах своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными и более чем в полтора раза увеличивает санкции за нарушения при обработке остальных персональных данных.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новой статьей 13.11.3, по которой за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и иными организациями штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. Составлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать дела указанной категории в пределах своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Кроме того, закон увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие. Штрафы для граждан составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 6 тыс. до 10 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 20 тыс. до 40 тыс. рублей) и для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей вместо нынешних 30 тыс. - 50 тыс. рублей.

В случае повторного совершения правонарушения размер штрафа для граждан вырастет до 30 тыс. рублей (сейчас максимальный размер штрафа составляет 20 тыс. рублей), а для должностных лиц - до 500 тыс. рублей (вместо нынешних 100 тыс. рублей). Индивидуальным предпринимателям при повторном правонарушении грозит штраф до 1 млн рублей (сейчас до 300 тыс. рублей), а юридическим лицам - до 1,5 млн рублей (вместо действующих штрафов до 500 тыс. рублей).

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, закон направлен на защиту персональных данных россиян, в первую очередь их биометрии. "Считаю, что закон будет способствовать росту уровня защиты наиболее важных персональных данных граждан - биометрических", - сказал сенатор.