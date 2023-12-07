McDonald’s запускает сеть ресторанов небольшого формата CosMc's

Первую точку откроют в пригороде Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. McDonald’s на этой неделе откроет первую точку новой сети кафе небольшого формата CosMc's в пригороде Чикаго. Как сообщила пресс-служба компании, до конца 2024 года новая сеть вырастет до 10 точек.

"На этой неделе наша вселенная расширяется, поскольку McDonald's начинает тестировать CosMc's, новую концепцию малого формата с напитками", - говорится в заявлении на сайте компании. Первая точка новой сети будет открыта на этой неделе в пригороде Чикаго.

В меню будут представлены как проверенные блюда, такие как макмаффины и макфлурри, так и новые позиции - чуррос и крендельки. "К концу 2024 года мы планируем открыть около 10 пилотных точек CosMc's", - отметили в пресс-службе.