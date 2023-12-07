Совфед разрешил банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Ситуация, при которой финансовый рынок в целом и основные системообразующие банки в частности подпали под санкционные ограничения, сделала актуальным вопрос о необходимости наличия у максимального количества кредитных организаций возможности открытия корреспондентских счетов в иностранных банках, говорится в пояснительной записке к документу. В 2022 году действие запрета на открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках было приостановлено.

Значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами, указывается в сопроводительных материалах.

В связи с тем, что действие запрещающей открытие счетов нормы приостановлено до 31 декабря 2023 года включительно, а санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

О банках с базовой лицензией

С июня 2017 года в России кредитные организации разделяются на две группы по уровню капитала, объему требований к ним и полномочий - банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией.

Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала устанавливается в размере 300 млн рублей. К кредитным организациям с базовой лицензией применяется упрощенное регулирование, однако у них есть ограничения на несколько банковских операций. Например, они не могут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.