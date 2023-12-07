В ВТБ предложили усовершенствовать состав корзины товаров и услуг для расчета инфляции

Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов также предложил удлинить срок по возврату к целевой инфляции в 4%

МОСКВА, 7 декабря, /ТАСС/. Состав корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция в РФ, необходимо усовершенствовать, это поможет банковскому сектору точнее прогнозировать решения ЦБ по ключевой ставке. Об этом написал в колонке для РБК первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Совместно с Росстатом усовершенствовать состав корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается индекс потребительских цен. Добавить в расчет товары или услуги, стабилизирующие инфляцию, например вмененную ренту жилья", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пьянов в материале для РБК также предложил удлинить срок по возврату к целевой инфляции в 4%. "Если жесткая позиция регулятора - не менять таргет по инфляции независимо от особых макроэкономических обстоятельств, то хотя бы не загонять себя в сложно выполнимые или невыполнимые временные рамки достижения таргета", - отметил Пьянов.

Третьей мерой против непредсказуемости решений ЦБ по ставке первый зампред ВТБ назвал использование не только факторов спроса, но и факторов предложения при принятии решения по ставке. "И те и другие входят в информационный базис. Тем не менее порой кажется, что в текущей парадигме ДКП первые преобладают над вторыми. Так, основным поводом для начала повышения ставки в середине 2023 года стал не перегрев рынка труда, который был заметен уже в конце 2022 года, а усиление внутреннего спроса", - подчеркнул Пьянов.