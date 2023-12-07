Мособлдума приняла бюджет Московской области на 2024-2026 годы

По данным Министерства экономики и финансов Подмосковья, общий объем доходов бюджета в 2024 году составит 1,026 трлн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли бюджет Подмосковья на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в третьем и окончательном чтении, передает корреспондент ТАСС.

Согласно данным Министерства экономики и финансов Подмосковья, общий объем доходов бюджета в 2024 году впервые превысит отметку в 1 трлн рублей и составит 1,026 трлн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы - 938 млрд рублей, безвозмездные поступления - 88 млрд. По словам министра экономики и финансов Подмосковья Дмитрия Прянчикова, в ходе работы над проектом бюджета от субъектов права законодательной инициативы поступили замечания и предложения к нему, а также сформированы поправки. Основные изменения во внесенный изначально проект связаны с уточнением доходов бюджета региона как собственных, так и федеральных.

Министр добавил, что расходная часть бюджета в ходе рассмотрения проекта уточнена по приоритетным направлениям, обеспечено софинансирование по трансфертам из федерального бюджета, скорректированы объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам в связи перераспределением полномочий. Так, с учетом доработок расходы бюджета увеличены на 27 млрд рублей и составили 1,069 трлн рублей.

Дефицит бюджета сформирован в объеме 43 млрд рублей, что составляет 4,6% к объему собственных доходов бюджета.

Согласно данным министерства, больше всего бюджетных средств в следующем году планируется направить на мероприятия, касающиеся образовательной сферы - более 200 млрд рублей. На сферу здравоохранения в бюджете предусмотрено более 155 млрд рублей. Развитие дорожно-транспортного комплекса предусматривает расходы в размере почти 135 млрд рублей, социальная защита населения - около 130,5 млрд рублей. На строительство объектов социальной сферы в 2024 году будет направлено более 106 млрд рублей.

"К третьему чтению было рассмотрено и принято более 70 поправок от комитетов и депутатов. Поправки касались, в том числе, уточнения финансирования ремонта и строительства учреждений здравоохранения, образования, благоустройства общественных территорий и других аспектов. Несмотря на то, что закон принят, работа над документом является постоянной. Депутаты Мособлдумы продолжат проводить встречи и приемы, собирать наказы, и при необходимости, мы будем вносить в бюджет изменения по запросам наших жителей", - прокомментировал принятие закона председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.