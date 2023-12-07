Литва возобновит поставки дизельного топлива на Украину по железной дороге

Коммерческий директор предприятия Миндаугас Навикас сообщил, что Klaipedos nafta в ближайшее время перегрузит в контейнеры 30 тыс. тонн дизельного топлива

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Компания Klaipedos nafta, являющаяся оператором терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нескольких нефтяных терминалов в Клайпедском государственном морском порту, возобновит поставки на Украину дизельного топлива железнодорожными контейнерами. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор предприятия Миндаугас Навикас.

"Мы продолжаем сотрудничество с украинскими партнерами и готовы помочь им в случае потребности поставками не только дизельного топлива, но и других жидких энергопродуктов", - сказал он.

Klaipedos nafta, по словам коммерческого директора, в ближайшее время перегрузит в контейнеры 30 тыс. тонн дизельного топлива, которое будет через Польшу отправлено по железной дороге на Украину. Этот маршрут был протестирован в конце 2022 года. В контейнеры перегружается дизельное топливо, заказанное Украиной и доставленное в Клайпедский порт.