Госдума приняла закон о льготном НДС на семена для посевной

Речь идет о поправке, которая распространяет пониженную ставку НДС в 10% на операции по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях нормы, устанавливающие пониженную налоговую ставку НДС в размере 10% при реализации семян для посевной, а также ряд других налоговых льгот для граждан и организаций. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта, корректирующего систему налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, есть ряд поправок в Налоговый кодекс, которые требуют принятия до 1 января 2024 года, однако их не успели включить в ранее принятый Госдумой большой бюджетообразующий налоговый закон, поэтому комитет рассмотрел их дополнительно.

В частности, речь идет о поправке, которая распространяет пониженную ставку НДС в 10% на операции по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы, предназначенных для посева.

Законопроект о льготной ставке НДС на семена для посевной был внесен в Госдуму в начале октября этого года. Как указывали авторы, доктриной продовольственной безопасности РФ установлено пороговое значение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции - не менее 75%. В настоящее время доля обеспеченности семенами не превышает 60%, и эта норма направлена на обеспечение сельхозпроизводителей семенами в достаточном объеме. Положение будет распространяться на операции, осуществленные с 1 января 2020 года, и применяться по 31 декабря 2029 года.

Прочие поправки

Другой поправкой от НДС освобождаются рекламные услуги, реализуемые организаторами Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани. Эта льгота будет распространяться на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года. Призы, полученные участниками турнира в денежной или натуральной форме, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

С 1 октября 2024 года от НДС освобождаются услуги, оказываемые оператором автоматизированной информационной системы страхования, по представлению содержащейся в этой системе информации в соответствии с законом "Об организации страхового дела в РФ".

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