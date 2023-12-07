В МЭР считают, что некоторые профессии стали непроизводительными из-за зарегулированности

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что нужно вернуться к системным мерам по повышению производительности труда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Необходимо вернуться к системным мерам по повышению производительности труда. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на форуме "День производительности труда и наставничества". Он привел пример, когда излишние требования по бухгалтерскому учету или безопасности приводят к непроизводительной деятельности тысяч бухгалтеров и сотрудников сферы безопасности.

"Нам, конечно, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования по безопасности, когда требуется присутствие человека на каком-то конкретном месте, когда можно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдения. Излишне частая смена положений по бухгалтерскому учету, которая требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране. Насколько это производительно? Тысячи других требований", - сказал Решетников.

Он подчеркнул, что необходимо сделать фокус именно на производительности труда.

"Сейчас в экономике окно возможностей. Для того, чтобы этим окном пользоваться, надо постоянно идти вперед", - заключил министр.

По данным Минэкономразвития, в нацпроекте "Производительность труда" участвует более пяти тыс. предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 млн. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров.