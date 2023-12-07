Госдума приняла закон о корректировке налоговых льгот для Дальнего Востока и Арктики

Документ исключает применение суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг для резидентов ТОР, СПВ и АЗРФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, корректирующий систему налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Закон исключает применение суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ), Арктической зоны РФ (АЗРФ). Таким образом, в правительстве предлагают смягчить критерии перехода на новую форму контроля.

"Применение резидентами ТОР, СПВ и АЗРФ налогового мониторинга будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с представлением документов в рамках мероприятий налогового контроля", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас нормами законодательства предусмотрен заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость для резидентов таких территорий на основании договора поручительства с управляющей компанией. В правительстве отмечают, что эти нормы не получили практического применения, поскольку управляющая компания не имеет возможности предоставлять поручительства при отсутствии бюджетного финансирования. Это требование в рамках заявительного механизма будет исключено.

Целью документа является совершенствование механизма предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики, в том числе посредством отмены практически не действующих налоговых льгот, отмечают в правительстве.