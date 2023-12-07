"Автоваз" ведет переговоры по экспорту в Иран авто Lada и машинокомплектов для их сборки

Как сообщил глава компании Максим Соколов, поставки могут начаться в 2024 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" ведет переговоры по экспорту в Иран своих автомобилей, а также машинокомплектов для их последующей крупноузловой сборки. Об этом журналистам сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Да, делегация еще не вернулась, поэтому новости получаем как "горячие пирожки", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры по экспорту в Иран машин Lada и организации их сборки.

"Иран будет играть одно из важных направлений и с точки зрения прямого экспорта автомобилей, и экспорта машинокомплектов для их последующей сборки", - отметил он.

Соколов добавил, что поставки автомобилей в Иран могут начаться в 2024 году. При этом, как уточнили журналистам в пресс-службе "Автоваза", модельный ряд возможного экспорта будет определен по итогам переговоров.

"Иран, естественно, имеет определение защитные барьеры, преодолеть которые непросто. И в предыдущие годы, как вы знаете, нам это не удавалось сделать эффективно. Но сейчас вместе с нашими партнерами, договоренности с которыми формируются на площадке выставки, проходящей в Тегеране, как раз мы рассчитываем, что такие проекты могут получить свое развитие", - подчеркнул глава компании.