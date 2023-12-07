Первые блоки Ленинградской АЭС намерены начать выводить из эксплуатации в 2025 году

При этом сам процесс демонтажа всего оборудования продлится десятилетия, только дезактивация комплекса зданий займет 20-25 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Первые два советских блока Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000 планируют начать выводить из эксплуатации в 2025 году, после получения лицензий на проведение работ, сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС по случаю 50-летия ЛАЭС заместитель генерального директора - директор филиала "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" Владимир Перегуда.

"В 2025 году мы должны получить лицензию на вывод блоков из эксплуатации, мы сейчас готовимся к этому делу. Демонтаж - процесс не мгновенный, если говорить о полном выводе, то речь идет о 80 годах примерно, это со всеми решениями по участкам, последующему использованию зданий и так далее. Самое главное - это вывезти топливо, убрать радиоактивные отходы и дезактивировать все помещения. Когда этот процесс закончится? Может длиться где-то 20-25 лет, после этого уже можно принять решения по использованию комплексов зданий", - рассказал Перегуда.

Вывод из эксплуатации двух старейших энергоблоков ЛАЭС - номер 1 и 2, запущенных в 1973 и 1975 годах, запланирован в связи с исчерпанием ими своего ресурса и их замены современными российскими реакторами нового поколения ВВЭР-1200 на новых энергоблоках номер 5 и 6. Сами реакторы РБМК-1000 на блоках 1 и 2 были остановлены в 2018 и 2020 годах.

Сейчас на ЛАЭС активно ведутся работы по сооружению новых энергоблоков номер 7 и 8 с реакторами ВВЭР-1200, которые должны заменить два последних советских блока с реакторами РБМК-1000 номер 3 и 4 и таким образом полностью обновить электростанцию. Новые реакторы планируют ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах, котлован под первый из них закончат уже в этом году. Срок службы двух последних действующих РБМК-1000 продлен до 2030 года.

"Сегодня Росатом - это фабрика проектов. В общей сложности речь идет о 60 энергоблоках АЭС за двадцать лет. Наша задача состоит в том, чтобы превзойти советские масштабы. И корпорация готова к выполнению этой задачи", - подчеркнул Перегуда.

Ленинградская АЭС - крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности (4 437 МВт). В работе находятся два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока с реакторами ВВЭР-1200. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.