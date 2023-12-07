В Курганской области снизят транспортный налог по некоторым категориям с 1 января

Как уточнил глава региона Вадим Шумков, в частности, полностью освободят от уплаты налога одно транспортное средство на человека мощностью до 100 л.с.

ТАСС, 7 декабря. В Курганской области снизят транспортный налог по категориям, налоговые ставки по которым выше, чем у других регионов Уральского федерального округа, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Мы приняли долгожданное решение о значительном снижении в Курганской области транспортного налога по абсолютному большинству категорий, по которым налоговые ставки намного выше, чем у других регионов УрФО. Наибольшее снижение коснется легковых автомобилей", - написал Шумков. В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что снижение произойдет с 1 января 2024 года.

В частности, пояснил Шумков, одно транспортное средство на человека мощностью до 100 л.с. полностью освободят от уплаты налога. Также принято решение обнулить налоговую ставку на экологичные электромобили.

"По легковым автомобилям свыше 150 л.с. снижение произойдет в среднем на 27%. Будут снижены налоговые ставки по ряду других категорий транспортных средств. А также введены дополнительные льготы для большого количества категорий граждан, включая пенсионеров и инвалидов", - рассказал Шумков.

Он пояснил, что решение удалось принять благодаря росту экономических показателей региона, увеличению бюджета области.