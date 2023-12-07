Кабмин запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов

Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно поддержит крупные инвестпроекты в условиях санкций, для этого запускается новая программа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению президента мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей. Для этого институт развития ВЭБ.РФ начнет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, совокупный объем которых может составить 200 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Он пояснил, что, согласно утвержденным правилам, с помощью таких мер можно будет обеспечивать обязательства в размере до 50% от полной суммы кредита, причем доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20% при сроке займа от 3 до 15 лет.

"Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств", - заключил Мишустин.

Он напомнил, что правительство в целом продолжает принимать меры, которые содействуют структурной адаптации российской экономики в период, когда продолжаются санкции и ограничения. "Сегодня эти меры помогают предприятиям наладить выпуск критически важного оборудования, всех необходимых компонентов, чтобы максимально снизить зависимость нашей страны от иностранных разработок и иностранных поставщиков", - подчеркнул премьер.