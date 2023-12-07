Минвостокразвития заявило, что объем перевозок по СМП может вырасти до 72 млн тонн

Таких показателей планируют достичь в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Грузоотправители планируют перевезти по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году около 72 млн тонн грузов. По итогам 2023 года этот показатель, как ожидается, достигнет 36 млн тонн, сообщил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"По обязывающим соглашениям у нас на 2024 год заявлен объем 72 млн тонн. В целом по целевым показателям, установленным президентом, на 2024 год показатель - 80 млн тонн. Понятно, в условиях внешнего санкционного давления многие проекты действительно очень тяжело реализуются, требуется пересмотр проектов, замена поставщиков оборудования, самого оборудования. Безусловно, это оказывает давление на выполнение целевых показателей, но ряд компаний даже в этих тяжелых условиях санкционного давления выполняют свои обязательства", - сказал он на сессии "Cеверный морской путь - 365?" на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Гусейнов отметил, что в 2023 году по СМП будет перевезено более 36 млн тонн грузов, что является историческим рекордом. "Раньше в это даже мало кто мог поверить", - добавил он.

"В этом году нам удалось развернуть по ряду компаний груз с южных маршрутов, то есть через Суэцкий канал, на трассы Северного морского пути. <…> СМП становится для всех, для участников с каждым годом все более понятным и предсказуемым", - также отметил он.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. При его использовании сроки доставки товаров из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных на 40%. Для полноценного круглогодичного использования пути нужно ледокольное сопровождение, весь атомный ледокольный флот находится в ведении ФГУП "Атомфлот" (госкорпорация "Росатом").

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.