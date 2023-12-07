Камчатка и Мурманская область получат 4,5 млрд рублей на топочный мазут

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, эта мера позволит компенсировать теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечить теплом дома, соцобъекты и предприятия

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит Камчатке и Мурманской области около 4,5 млрд рублей на закупки топочного мазута, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению президента поможем субъектам Дальнего Востока и Арктической зоны с закупками топочного мазута. Топливо пойдет на пополнение резервных запасов на ТЭЦ и котельных в Камчатском крае и в Мурманской области. До конца текущего года они получат около 4,5 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

"Мера позволит компенсировать теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечить теплом дома, соцобъекты и наши предприятия", - подчеркнул он.