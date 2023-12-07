Более 73 тыс. тонн зерна вывезли из порта Мариуполя в 2023 году

Всего объем перевалки порта составил порядка 135 тыс. тонн различного вида грузов

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Донецкой Народной Республики отправили из региона в 2023 году 73,5 тыс. тонн зерновых. Всего объем перевалки порта в этом году составил порядка 135 тыс. тонн различного вида грузов, в том числе в республику были ввезены 17,5 тыс. тонн стройматериалов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса ДНР.

"Мариупольский морской торговый порт продолжает работу по приему и отгрузке грузов. С начала текущего года общий объем перевалки составил свыше 134,9 тысяч тонн различного вида грузов, в числе которых 73,5 тыс. тонн зерновых", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что в регион через порт было ввезено 17,5 тыс. тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры республики.

Порт Мариуполя возобновил работу в мае 2022 года, перед этим специалисты Минобороны РФ разминировали акваторию. Функционировать в обычном режиме порт начал осенью 2022 года. Его текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн грузов.