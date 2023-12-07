Доходы бюджета Карелии на 2024 год увеличили на 2,3%

Бюджет остается профицитным

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2024 год, увеличив доходы за счет федеральной поддержки на 1,6 млрд рублей , или на 2,3%, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович. Бюджет остается профицитным, а прогнозируемые доходы составят 70,2 млрд рублей.

В четверг парламентарии приняли во втором чтении новые параметры бюджета на 2024 год. С учетом корректировок доходы составят 70,2 млрд рублей, расходы - 68,6 млрд рублей , а профицит - около 1,7 млрд рублей. Таким образом, по отношению к параметрам бюджета, принятым в первом чтении, доходы выросли на 2,3%, расходы - на 2,4%.

"Ко второму чтению бюджет с учетом федеральной поддержки увеличился на 1,6 млрд рублей. Уверен, что такие позитивные изменения будут происходить и дальше, продолжится поддержка федерального центра, сохранится положительная динамика увеличения доходной части. И это позволит нам поэтапно решать актуальные для жизни республики вопросы. Бюджет на следующий год социально ориентированный, среди приоритетов - исполнение всех социальных обязательств и продолжение развития региона", - приводит слова спикера пресс-служба парламента.

Во время заседания парламентарии рассмотрели более 40 депутатских поправок, поддержав 11 из них на общую сумму более 440 млн рублей. Это субсидия на развитие общественного транспорта в Петрозаводске - 168 млн рублей, средства на подготовку проектно-сметной документации для строительства больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье - 14,1 млн рублей , возведение распределительного газопровода в Питкярантском районе - 130 млн рублей, реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Салми - 2,4 млн рублей и другие направления.

Еще одна поправка, предложенная главой Карелии Артуром Парфенчиковым, учитывала дополнительные средства, которые должны поступить из федерального бюджета. Так, 677 млн рублей направлено на развитие образования, 64,8 млн рублей - на здравоохранение. 95 млн рублей будет выделено на культуру, 88 млн рублей - на строительство капитальных объектов. Сфера туризма получит дополнительно 65 млн рублей.

Проект закона во втором чтении с учетом поправок поддержали 24 депутата, еще 9 выступили против. Спикер парламента добавил, что работа над корректировкой главного финансового документа республики продолжится. "Да, мы прекрасно понимаем, <...> что есть проблемы, бюджет непростой, <...> эта работа в течение года, безусловно, будет продолжаться", - сказал он. Принять бюджет в окончательном чтении планируют 14 декабря.

В первом чтении доходы бюджета на 2024 год были запланированы в размере 68,7 млрд рублей , расходы - 67 млрд рублей , а профицит составлял 1,7 млрд рублей. В последний раз бюджет республики с профицитом принимали на 2022 год.