Доля аграрного экспорта РФ в дружественные страны в 2023 году достигла 87%

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что за последние пять лет реализации федпроекта "Экспорт продукции АПК" поставки российской аграрной продукции на внешние рынки практически удвоились

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России в дружественные страны по итогам 2023 года достиг 87% от общего объема поставок, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе выступления на V ежегодной стратегической сессии, организованной федеральным центром "Агроэкспорт".

"Мы изначально при планировании федерального проекта ориентировались на рынки стран Азии, Африки, Ближнего Востока и постсоветского пространства в качестве приоритетных для развития нашего аграрного экспорта. Поэтому нам не потребовалось серьезно менять свою стратегию или перестраивать экспортные потоки. В результате экспорт в дружественные нам страны в этом году достиг уже 87% от общего объема экспорта", - сказал он.

Эти быстрорастущие продовольственные рынки с динамичной экономикой и увеличивающимся населением и в ближайшие годы будут выступать драйверами мирового продовольственного рынка, отметил замминистра.

Он подчеркнул, что за последние пять лет реализации федпроекта "Экспорт продукции АПК" поставки российской аграрной продукции на внешние рынки практически удвоились. В частности, экспорт зерновых увеличился на 80%, продукции масложировой отрасли - почти в три раза, рыбы и морепродуктов - на треть, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - в 1,5 раза, мясной продукции - почти в 4,5 раза.

В этом году экспорт продукции АПК также показывает уверенный рост. Начались поставки пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию, свинины - во Вьетнам, мяса птицы - в Китай и страны Персидского залива. Сегодня Россия - ведущий поставщик подсолнечного масла в Китай и Индию, занимает лидирующее положение по другой продукции. Существенно расширена география поставок кондитерских изделий, стартовал экспорт сухой молочной продукции, добавил Левин.