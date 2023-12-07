Бюджет Воронежской области на 2024 год в первом чтении принят с дефицитом

Доходы составят почти 173,5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Воронежской области приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год с доходами в почти 173,5 млрд рублей, расходами в 185,4 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 11,9 млрд рублей, или 6,8%.

"Доходы бюджета 2024 года прогнозируется в объеме почти 173,5 млрд рублей, расходы - в сумме свыше 185,4 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит 11,9 млрд рублей имеет гарантированные источники погашения", - сообщается на сайте воронежской облдумы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе облдумы, в четверг бюджет региона принят в первом чтении.

В декабре 2022 года воронежская облдума приняла в окончательном чтении бюджет на 2023 год с доходами 156,7 млрд рублей, расходами 170,6 млрд рублей и дефицитом 13,9 млрд рублей (8,8% от бюджета).

Как уточняется в сообщении, к первому чтению в бюджет 2024 года был представлен ряд корректировок, прежде всего, в связи с поступлением из федерального бюджета более 4,6 млрд рублей. "Эти средства направят на развитие сельских территорий, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры для отдыха детей, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, первичного звена здравоохранения, реконструкцию и капитальный ремонт музеев", - говорится в сообщении регионального парламента.