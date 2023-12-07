Доходы бюджета Кабардино-Балкарии увеличили на 17% ко второму чтению

Около 75% средств, заложенных в бюджете, в республике направят на социальную сферу

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Распределение федеральных средств позволило на 8,8 млрд рублей увеличить доходную часть бюджета Кабардино-Балкарии на 2024 год, сообщил во время прямой линии с жителями глава республики Казбек Коков. Таким образом, ко второму чтению доходы бюджета увеличены на 17%.

"В первом чтении бюджет был принят на уровне 50,7 млрд рублей. <…> Ко второму чтению с учетом принятия всех решений на федеральном уровне 8,8 млрд рублей добавилось. <…> Соответственно, бюджет будет свыше 59 млрд рублей", - сказал он.

На заседании регионального парламента закон о бюджете на следующий год был принят в первом чтении в конце ноября 2023 года. Доходы были сформированы в объеме 50,7 млрд рублей, расходы - 54,2 млрд рублей. Порядка 75% средств, заложенных в бюджете, будут направлены на социальную сферу.

"Собственные социальные расходы увеличатся по сравнению с 2023 годом на 5 млрд рублей - это предоставление лекарственного обеспечения, повышение оплаты труда работников социальной сферы. Мы увеличиваем социальные обязательства", - пояснил Коков во время прямой линии.