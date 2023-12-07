Комитет ГД одобрил ко второму чтению беспрепятственный доступ провайдеров в дома

В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов-единороссов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в ноябре 2022 года, в первом чтении депутаты приняли его в июне. Поправками дополняется закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ. Законопроект предлагает ввести новый механизм доступа операторов связи к соответствующей инфраструктуре в многоквартирных жилых домах.

В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием. Согласно действующим нормам, для размещения оборудования связи на общедомовом имуществе необходимо решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников. При этом инициатива устанавливает, что плата за размещение таких сетей связи не будет взиматься.

Согласно документу, единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома установит правительство РФ.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению профильный комитет одобрил несколько поправок. В частности, право допускать операторов в многоквартирный дом предлагается предоставить не только собственникам, но и лицам, проживающим в квартирах на основании договора социального найма.

Поправки также устанавливают ответственность операторов связи, если в результате работ в доме они нарушили пожарные и иные требования безопасности. Кроме того, операторы связи будут обязаны полностью возместить весь вред, который они причинят общему имуществу. Поправками также вводится норма о том, что операторы связи обязаны привести все сети связи в порядок в соответствии с новыми требованиями в течение одного года.