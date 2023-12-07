В двух городах Ставрополья профинансируют ремонт мостов на 950 млн рублей

Завершить ремонтные работы планируют до конца дорожного сезона 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти направят около 950 млн рублей на ремонт двух мостов в моногороде Невинномысске и реконструкцию мостового сооружения в городе-курорте Пятигорске в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

"В рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" продолжатся мероприятия по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на дорогах местного значения. В городе-курорте Пятигорске в 2024 году реконструируют мостовое сооружение по проспекту Советской Армии с переустройством линии трамвайных путей. Еще два мостовых сооружения отремонтируют в городе Невинномысске", - сказал собеседник.

Моногород Невинномысск с населением более 115 тыс. человек разделен на несколько частей рекой и железнодорожными путями. Для улучшения транспортного сообщения в муниципалитете построили новый путепровод и приняли решение о ремонте существующих мостов. Всего из краевого бюджета на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений в Невинномысске и Пятигорске в 2024 году будет направлено около 950 млн рублей. Завершить ремонты планируется до конца дорожного сезона 2024 года.

По данным краевого Миндора, общий объем дорожного фонда на следующий год составит на Ставрополье около 15 млрд рублей. "Это значительно выше запланированной к началу 2023 года суммы. Средства фонда, в основном, как и в текущем году, будут направлены на приведение в нормативное состояние местных дорог. Субсидии на 2024 год уже получили 25 муниципальных образований края, работа продолжается", - пояснил Штепа.

По краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" в Ставрополе планируется завершить строительство трех дорог, протяженность участков составляет около 3,5 км. В городе Лермонтове, который находится в агломерации Кавказских Минеральных Вод, завершат реконструкцию дороги протяженностью 1,7 км. Это позволит расширить трассу до четырех полос. В курортном Пятигорске продолжится реконструкция одного из основных въездов в город. Модернизация Бештаугорского шоссе позволит перенаправить транзитный поток между двумя федеральными направлениями - объезд Пятигорска и трасса Минеральные Воды - Кисловодск.