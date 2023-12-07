Нерезиденты из дружественных стран в ноябре увеличили продажи акций РФ

Объем продаж составил 22,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Нерезиденты из дружественных стран в ноябре продали в два раза больше российских акций, чем в октябре. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Объем продаж составил 22,2 млрд рублей.

"Крупнейшими продавцами [в ноябре] были нерезиденты из дружественных стран, которые продали акций на 22,2 млрд рублей (в два раза больше, чем в прошлом месяце - 10,9 млрд рублей). Также продажи осуществляли НФО в рамках доверительного управления - суммарно на 14,7 млрд рублей", - сообщил регулятор.

Наибольшие покупки на рынке акций совершали НФО за счет собственных средств, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на 14,1 млрд рублей (в октябре - 6,8 млрд рублей).

Также нетто-покупателями стали физические лица, купившие акций на 12,6 млрд рублей. Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в ноябре незначительно снизилась относительно предыдущего месяца и составила 77% (в октябре - 80%).