Потанин надеется, что налоговая политика РФ на ближайшие 5-7 лет скоро будет сформирована

Глава "Норильского никеля" считает, что для роста экономики нужно работать с налогом на прибыль как с наиболее объективным агрегированными показателем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин рассчитывает, что налоговая политика для бизнеса в России на ближайшие 5-7 лет будет сформирована в скором времени. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Потанин считает, что для роста экономики нужно работать с налогом на прибыль как с наиболее объективным агрегированными показателем, а для стимулирования инвестиций вводить льготы на инвестиции в основной капитал. По его словам, качество роста ВВП будет зависеть не только от объемов инвестиций в основные средства, но и от того, как они будут модернизироваться.

"Но, как вы слышали, наверное, нас Минфин слышит, правительство слышит, готовы с бизнесом на этот счет разговаривать, поэтому я думаю, что в ближайшее время налоговая политика на ближайшие 5-7 лет будет сформулирована", - сказал он.

Ранее в ходе форума Потанин отмечал, что российскому бизнесу для развития необходим период налоговой стабильности в течение ближайших 5-7 лет, что даст компаниям возможность планирования.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.