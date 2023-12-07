Совет директоров "Сибура" обсудит реализацию АГХК и интеграцию "Русвинила"

Компания также утвердит годовой бизнес-план и годовую инвестиционную программу на 2024 год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" на заседании 11 декабря обсудит реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК) и статус интеграции "Русвинила" в периметр холдинга, говорится в сообщении компании.

Также совет директоров "Сибура" утвердит годовой бизнес-план и годовую инвестиционную программу на 2024 год.

Еще одной темой заседания станет утверждение ключевых показателей производственного контракта "Сибура" на 2024 год и информация об итогах реализации мероприятий по обеспечению роста внутреннего спроса на продукцию нефтехимии в РФ.

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составлял около 10 млрд долларов. В сентябре член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович в интервью ТАСС сообщал, что "Сибур" планирует вывести строящийся Амурский ГХК на механическую готовность в 2026 году, а запустить завод - в 2027 г.

В марте 2023 года "Сибур" за 433 млн евро выкупил 50-процентную долю бельгийской группы Solvay в совместном предприятии по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском районе Нижегородской области - "Русвиниле". Доля "Русвинила" в объеме и выпуска и продаж ПВХ в России составляет около 35%. Проектные мощности предприятия составляют 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.