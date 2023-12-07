Протокол на поставки свинины из РФ в Китай могут подписать до конца года

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что стороны досогласовали последние вопросы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях для поставок российской свинины на китайский рынок может быть подписан до конца 2023 года, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе научно-практической конференции "Ветеринария в продовольственной и биологической безопасности".

"Мы досогласовали последние вопросы и в конце года, вероятно, уже подпишем протокол", - сказал Данкверт, слова которого приводит подведомственное Россельхознадзору издание "Ветеринария и жизнь".

Глава службы сообщил, что с 4 по 14 декабря в России находятся представители Главного таможенного управления Китая. Инспекторы изучают систему ветеринарного надзора, деятельность научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещают российские свиноводческие предприятия, заинтересованные в поставках в Китай.

В сентябре 2023 года Китай снял эпизоотические ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года, что в перспективе позволит начать поставки российской свинины в КНР. По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины может достигнуть 400-500 тыс. тонн в год, напоминает издание.