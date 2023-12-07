Вклад "Открытия" в чистую прибыль ВТБ по итогам 2023 года оценивается в 100 млрд рублей

Убыток "Открытия" в октябре не повлияет на результаты группы, и о "хронической" убыточности речи не идет, отметил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вклад группы "Открытие" в чистую прибыль ВТБ по итогам 2023 года оценивается в 100 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на брифинге в рамках форума "Россия зовет!".

"По МСФО вклад группы "Открытие" в группу ВТБ в 2023 году: в 430 [млрд рублей] - 100 [млрд рублей]", - сказал он.

Пьянов также отметил, что убыток "Открытия" в октябре текущего года не повлияет на результаты группы, и о "хронической" убыточности банка речи не идет.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на отчетность кредитной организации написал, что банк "Открытие" по итогам октября занял первое место по размеру убытков среди российских банков.

ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие" 1 января 2023 года. Ожидается, что интеграция бизнеса "Открытия" в группу ВТБ займет до 12 месяцев, банк в 2023 году продолжит свою работу. Как позже отмечал зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России, сдача банковской лицензии и ликвидация "Открытия" запланирована на 2025 год.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.