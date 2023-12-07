ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит на 50 млрд рублей под 14%

Срок займа - до конца 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ предоставил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) бридж-кредит в объеме 50 млрд рублей (с учетом процентов) по ставке 14%, срок кредита - до конца 2024 года. Об этом журналистам на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил глава банка Андрей Костин.

"По-моему, на полгода, до конца 2024 года. Он [бридж-кредит] - под гарантию возврата со стороны бюджета. Объем - 50 млрд [рублей], это с учетом тела кредита и процента под 14%", - сказал Костин.

По словам банкира, средства пойдут в том числе на первоочередные цели: зарплата, платежи в бюджет, налоги, а также на строительство. "У нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего", - добавил Костин.

Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на полях форума заявил журналистам, что ВТБ выдал корпорации бридж-кредит, на частичное погашение которого Минпромторг выделит средства в 2023 году.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций ОСК.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.