Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за девять месяцев в размере 915,33 рубля на акцию

Лица с правом на получение дивидендов определяются по состоянию на 26 декабря 2023 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Норильского никеля" утвердило дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Лица с правом на получение дивидендов определяются по состоянию на 26 декабря 2023 года. Уставный капитал "Норильского никеля" состоит из 152 млн 863 тыс. 397 обыкновенных акций. Таким образом, компания направляет на выплату дивидендов около 140 млрд рублей.

В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2021 года.

О сплите акций

Внеочередное собрание акционеров "Норникеля" одобрило дробление акций компании в соотношении 100 к 1, в результате их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз, говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров рекомендовал принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 100 (количество акций будет увеличено в 100 раз, а их стоимость - снижена в 100 раз) в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности на Московской бирже. Дроблению будет подвергнуто 152 863 397 акций, их количество после сплита составит 15 286 339 700.

Дробление акций должно завершиться к апрелю 2024 года.

Дробление акций - увеличение количества ценных бумаг эмитента путем снижения их стоимости при сохранении капитализации на том же уровне. При дроблении акций дополнительная эмиссия не производится.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).

Одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью 1 руб. каждая конвертируется в сто обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.